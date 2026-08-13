Detienen a un hombre en Castaños por maltrato animal y narcóticos

Una persona fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público tras un cateo realizado en Castaños, donde fueron localizados 63 perros de diferentes edades y razas, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La persona detenida durante un cateo en Castaños podría enfrentar penas de prisión por los delitos de maltrato o crueldad contra animales y posesión simple de narcóticos, en caso de que su responsabilidad sea acreditada ante un juez.

De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, el maltrato o crueldad injustificada contra animales puede sancionarse con seis meses a cuatro años de prisión, además de una multa de 100 a 500 días. La pena puede aumentar si las lesiones provocadas ponen en peligro la vida del animal.

Por otro lado, la posesión simple de narcóticos contempla una pena de 10 meses a tres años de prisión, además de una multa de hasta 80 días.

De acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, el operativo se realizó como parte de una investigación por la probable comisión de delitos en contra de seres sintientes.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron a los 63 perros, quienes fueron trasladados con el apoyo de diversas asociaciones dedicadas a la protección y rescate animal. Del total, aproximadamente 10 ejemplares requirieron atención veterinaria prioritaria, mientras que los demás fueron llevados a un espacio destinado para su valoración, resguardo y atención general.

La persona detenida quedó a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos en contra de seres sintientes y posesión simple de

Asimismo, el inmueble donde fueron localizados los animales quedó asegurado como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La autoridad estatal señaló que continuará con la integración de la carpeta de investigación, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.

Con el aseguramiento de los animales y la intervención de las autoridades y asociaciones protectoras, se busca garantizar la atención y protección de los perros que se encontraban en situación de riesgo.