Claudia Garza celebra su triunfo electoral en Sabinas: compromiso con las familias

SABINAS, Coah. - La diputada local electa por el Tercer Distrito, Claudia Garza, celebró su triunfo electoral y refrendó su compromiso de representar desde el Congreso de Coahuila las necesidades de las familias de la región.

Durante una noche de celebración realizada en Sabinas, amenizada por el grupo musical La Sonora Dinamita, Garza Iribarren agradeció a los ciudadanos la confianza depositada en las urnas y reconoció a quienes participaron en el proyecto que le permitió obtener la victoria.

La diputada electa estuvo acompañada por liderazgos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), integrantes de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, así como por la diputada electa suplente Maricarmen de León y el senador de la República Gabriel Elizondo Pérez.

Durante su mensaje, Claudia Garza reconoció especialmente a Maricarmen de León, a los presidentes de seccionales, coordinadores de zona, jóvenes, defensores del voto, abogados y ciudadanos que participaron en la campaña mediante recorridos, promoción del proyecto y visitas casa por casa. "Yo no estaría aquí sin ustedes", expresó.

Recordó que durante la campaña recorrieron colonias, barrios y ejidos de los 11 municipios que integran el Tercer Distrito, donde escucharon directamente las historias, necesidades y propuestas de las familias, grupos y organizaciones.

También destacó gestiones realizadas durante recorrido en la colonia Santo Domingo, acompañada por Gabriel Elizondo, donde se impulsaron obras que actualmente son una realidad. "Tengo un gran compromiso y lo voy a cumplir trabajando", afirmó Garza Iribarren, quien aseguró que desde el Congreso buscará que las necesidades de la región sean escuchadas y atendidas.

Durante el festejo también reconoció a Jorge Alberto Piñones Arsuaga, Francisco Tobías, Antero Alvarado, Carlos García Vega y Federico Quintanilla Riojas, además de delegados y dirigentes municipales del PRI.

Los asistentes respondieron con el grito: "¡Sí se pudo, sí se pudo!", mientras la legisladora electa reiteró que asumirá el triunfo como una responsabilidad para trabajar y entregar resultados en beneficio de las familias del Distrito 3.