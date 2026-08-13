Monclova apoya rescate de perros en condiciones de maltrato

El municipio de Monclova se sumó a las acciones de atención y resguardo de los 63 perros rescatados de la Fundación Frichem A.C., ubicada en Castaños, luego de que fueran encontrados en condiciones de evidente maltrato y abandono.

A través del Centro de Bienestar Animal, el municipio mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado, asociaciones y rescatistas independientes para brindar atención médica, resguardo y seguimiento a los animales, que actualmente se encuentran distribuidos entre distintas organizaciones y personas dedicadas al rescate animal.

Ocho de los 63 perros permanecen bajo resguardo en las instalaciones del Centro de Bienestar Animal de Monclova, mientras que el resto está al cuidado de asociaciones y rescatistas, entre ellos Andy Rescates, Nayita y Dejando Huella.

Aniela Flores Verduzco, directora del Centro de Bienestar Animal, explicó que desde que se tuvo conocimiento de la situación se mantuvo comunicación con las autoridades correspondientes y, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez, se dispuso el apoyo municipal para recibir a parte de los animales rescatados.

La funcionaria señaló que, en términos generales, los perros presentan un estado delicado de salud, con casos de desnutrición severa, enfermedades, infestación de garrapatas y lesiones que evidencian las condiciones en las que permanecieron.

Los médicos veterinarios del Centro ya realizaron una primera valoración general. Una vez concluidas las cirugías programadas, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de cada perro para integrar sus respectivos expedientes médicos y determinar sus necesidades de tratamiento.

"Están en una situación de suma desnutrición, están enfermos; se ve que están tristes, traumados y que han pasado por cuestiones muy severas", señaló Flores Verduzco.

Además de la atención médica, el Centro de Bienestar Animal continuará colaborando con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones relacionadas con el caso, mediante la información y el seguimiento correspondiente de los animales que permanecen bajo resguardo municipal.

Flores Verduzco destacó que la prioridad es lograr la recuperación de los perros y, una vez que su estado de salud lo permita, avanzar en su esterilización y búsqueda de familias responsables que puedan brindarles un nuevo hogar.

Con estas acciones, el municipio de Monclova mantiene su participación en la atención de los animales rescatados y suma esfuerzos con autoridades, asociaciones y rescatistas para contribuir a su recuperación y brindarles una segunda oportunidad.