Everardo Lazo Chapa informa sobre rescate de perros en Coahuila

La Fiscalía General del Estado rescató a 63 perros durante un cateo realizado la semana pasada, pero 53 fueron incorporados a la carpeta de investigación por presunto maltrato animal, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro.

El funcionario explicó que los dictámenes de médicos veterinarios permitieron establecer que los 53 caninos presentaban lesiones y distintos grados de desnutrición, por lo que el caso fue judicializado.

La investigación derivó inicialmente en la detención de un hombre, quien, de acuerdo con Lazo Chapa, era el encargado del lugar. Tras la imputación, un juez le impuso prisión preventiva y actualmente se encuentra dentro del término constitucional.

La indagatoria continuó para establecer la posible responsabilidad de otras personas relacionadas con la asociación que operaba el sitio. Como resultado, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra una mujer que constituyó la asociación y era representante del lugar, al considerar que tenía una calidad de garante sobre los animales que estaban bajo su resguardo.

Lazo Chapa informó que la orden fue cumplimentada ayer por la tarde y que este martes se llevará a cabo la audiencia ante el órgano jurisdiccional, aunque hasta el momento la Fiscalía no había sido notificada sobre la hora.

Explicó que la imputación contra la mujer corresponde al delito de maltrato animal, al considerar que tenía responsabilidad sobre los animales bajo su cuidado, aunque aclaró que hasta ahora no se tiene acreditado que ella haya causado directamente las lesiones.

"Ella es la representante, ella es la que constituyó esa asociación y era la que tenía bajo el resguardo a todos esos seres sintientes. Por tal motivo, pues bueno, tiene una responsabilidad directa", señaló.

Lazo Chapa indicó que la pena máxima prevista para el delito de maltrato animal es de cuatro años, pero adelantó que la Fiscalía buscará que se considere la figura jurídica de concurso real de delitos, debido a que se trata de hechos distintos relacionados con cada uno de los animales afectados.

"Lo que vamos a solicitar nosotros es el concurso real de los 53", afirmó.

Explicó que, bajo ese planteamiento, las penas correspondientes a los distintos hechos podrían sumarse, por lo que la Fiscalía realizará el planteamiento ante el órgano jurisdiccional conforme avance el proceso.

Sobre la detención de la mujer, el delegado señaló que fue resultado de una labor de inteligencia y seguimiento realizada por la policía una vez obtenido el mandamiento judicial.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si existe responsabilidad de otras personas relacionadas con el caso.

"Seguimos investigando para ver si existe responsabilidad de parte de algunas otras personas, pero pues bueno, estamos paso a paso", afirmó Lazo Chapa.

El funcionario destacó que, por la cantidad de animales afectados, se trata de un caso de dimensiones inusuales.

"No tengo yo conocimiento que haya un asunto en donde existan tantos ofendidos, por decirlo de alguna manera", comentó.

Respecto al hallazgo de narcóticos durante el cateo, Lazo Chapa aclaró que no se contaba con las cantidades referidas durante la entrevista y señaló que el tema tendría el tratamiento correspondiente conforme a la competencia de las autoridades.

El delegado recordó que cualquier persona puede constituir una asociación al cumplir los requisitos legales y realizar el registro correspondiente ante un notario, aunque subrayó que la investigación busca establecer las responsabilidades derivadas del manejo y resguardo de los animales.