Modificación al decreto permitirá inclusión de autos extranjeros ingresados después de octubre 2021

Este martes se espera que el secretario de Hacienda anuncie la modificación al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, lo que permitiría incluir a las unidades que ingresaron al país después de octubre de 2021, un cambio que beneficiaría a miles de propietarios en el norte del país.

Durante los últimos días han trascendido versiones sobre los cambios que se realizarán en el decreto de regularización de autos extranjeros, en donde se señala que se busca un ajuste ante las irregularidades en el proceso, pero también se prevé una ampliación del decreto.

María Esther Sotelo, dirigente de la organización Onappafa Identifik-t, señaló que la expectativa es alta entre los ciudadanos que no han podido acceder al programa por la restricción de la fecha de ingreso. "El día de mañana el Secretario de Hacienda va a dar a conocer la información, es algo que se ha venido manejando, una modificación con la que se incluirían vehículos que ingresaron después de la fecha del decreto".

Señaló que si bien existe información sobre esta modificación y este martes se espera que se dé a conocer de manera oficial, no se puede "cantar victoria" hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo dijo que esto viene a resolver el problema de muchos vehículos que no han podido regularizar por entrar al país después de esa fecha o bien aquellos que ya hicieron su trámite ante REPUVE, pero que no han podido acceder a sus placas desde octubre del año pasado.

"Esto ya no va a ser justificación para que el estado de Coahuila no nos dé placas. Ya va a ser un año que no las otorgan por esa razón. Claro que sí se va a resolver este problema en donde miles de vehículos se han visto afectados".

En cuanto a los comentarios sobre el retiro de vehículos, señaló que esto no es posible, ya que no procede un operativo de decomisos de autos, mientras esté un decreto vigente.