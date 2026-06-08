CBTa 22 suspende actividades por amenaza de tiroteo en Cuatro Ciénegas

Ante una presunta amenaza de tiroteo difundida a través de páginas de Facebook vinculadas a la comunidad de Cuatro Ciénegas, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) No. 22 determinó suspender las actividades académicas este lunes 8 de junio como medida preventiva para proteger a estudiantes y personal docente.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial firmado por el director del plantel, Mario Rueda Guardado, en el que se informa que la suspensión se realizó con base en los protocolos de seguridad para planteles de educación media superior, priorizando la integridad de toda la comunidad educativa.

Medidas preventivas adoptadas

De acuerdo con el documento, la medida fue acordada en consenso entre la dirección del CBTa 22, integrantes del Consejo de Seguridad y representantes de la Sociedad de Padres de Familia, luego de analizar la situación y las publicaciones detectadas en redes sociales.

Asimismo, se informó que el caso ya fue notificado a las corporaciones de seguridad, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional realizarán un operativo de vigilancia este lunes en los alrededores del plantel y diversos puntos del municipio para garantizar la tranquilidad de la población.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades educativas señalaron que no se tomará a la ligera ningún tipo de amenaza y que se actuará conforme a los protocolos establecidos para prevenir cualquier situación de riesgo.

Por su parte, Seguridad Pública Municipal confirmó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes en coordinación con la Policía Cibernética para identificar al responsable de las publicaciones y aplicar las sanciones que procedan conforme a la ley.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada.