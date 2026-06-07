Celebran triunfo de Claudia Garza y Maricarmen de León en Nava

NAVA, COAH. – Decenas de familias salieron a las calles de Nava para celebrar el triunfo de Claudia Garza y Maricarmen de León, luego de que se confirmaran los resultados de la jornada electoral en el Distrito 3 de Coahuila.

Durante varias horas de la noche, vehículos adornados con banderas, mensajes de apoyo y música recorrieron distintos sectores del municipio en caravanas organizadas de manera espontánea por simpatizantes y ciudadanos.

Los cláxones, porras y muestras de entusiasmo se hicieron presentes en las principales avenidas, donde personas de todas las edades participaron en los festejos para expresar públicamente su respaldo a las candidatas.

El ambiente festivo predominó en diversos puntos de la ciudad, con familias y grupos de vecinos que se sumaron a los recorridos para conmemorar el resultado de la elección.

Para muchos habitantes de Nava, la victoria representa la continuidad de un proyecto político que logró conectar con la ciudadanía durante la campaña, por lo que la participación registrada en las urnas se reflejó posteriormente en las calles con celebraciones y muestras de apoyo.

Los festejos transcurrieron sin incidentes mayores y se prolongaron durante la noche, mientras simpatizantes continuaban recorriendo el municipio para celebrar el resultado electoral.