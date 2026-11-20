Estudiantes del Cecytec Sur, dirigido por Alberto Medina Martínez, desarrollaron Space Maia, un prototipo de mapa global diseñado para localizar en la Tierra entornos análogos a la Luna y Marte, tras participar en una jornada de programación de 36 horas convocada por la NASA.

De acuerdo con el docente de materias de especialidad Óscar Hernández Peralta, los alumnos trabajaron de forma virtual desde el plantel y dentro de un aula durante dos días, exponiendo su propuesta el domingo entre las 15:00 y las 16:00 horas, tras lo cual obtuvieron un reconocimiento virtual. El equipo estuvo integrado por Kimberly Sherlyn de Lezama (grupo 503), Kevin de León Valdez y Freddy Lobato, asesorados por el maestro.

¿Qué es Space Maia?

El prototipo consiste en un mapa global que reúne alrededor de nueve o diez ubicaciones señaladas. Al seleccionar un ícono, el sistema muestra información detallada sobre cada sitio, incluyendo su similitud con Marte, la Luna o ambos cuerpos celestes, en qué punto se rompe la analogía, su ubicación, temperaturas y topografía. Según lo expuesto en la entrevista, el objetivo es identificar lugares —incluidos algunos no mostrados o aún no investigados— que sirvan de referencia segura para evitar riesgos y orientar a los astronautas en tareas de investigación.

Kevin de León Valdez señaló que el proyecto representó un paso importante para su desarrollo personal en la preparatoria y expresó su satisfacción por colaborar con Kimberly Sherlyn, Freddy Lobato y el docente. Por su parte, Kimberly Sherlyn llamó a otros estudiantes a dejar volar su imaginación y aprovechar herramientas como la programación para desarrollar aplicaciones que ayuden a resolver problemas, mientras que Kevin de León subrayó que incluso el aporte más pequeño puede beneficiar a alguien.

La experiencia en el Cecytec Sur

Hernández Peralta destacó que la participación representó una experiencia de vida y un reto poco frecuente en varios años. Indicó que, aunque este grupo está próximo a egresar, en el plantel dirigido por Alberto Medina Martínez ya se prepara a estudiantes de primer y tercer semestre para dar continuidad a los proyectos de innovación.

Asimismo, el docente informó que previamente participaron en el 25 Concurso de Creatividad Tecnológica de los Cecytes, celebrado este año en Querétaro, donde Freddy Lobato y Kimberly Sherlyn compitieron contra representantes de otros 25 estados en la categoría de hackathon, con una prueba continua de 24 horas en un área delimitada resolviendo un reto en la plataforma Mendix.