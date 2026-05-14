Incremento en ventas del comercio local por el Día del Maestro

La celebración del Día del Maestro genera un incremento en las ventas del comercio local entre un 10 y un 15 por ciento, que aunque menor que otras fechas, mantiene el movimiento económico en la localidad.

Este viernes se conmemora el Día del Maestro, con el que se reconoce a quienes dedican su vida a la formación de los futuros profesionistas, pero sobre todo ciudadanos con valores, y a lo largo de la semana se realizaron una serie de festejos.

El presidente de la CANACO, Arturo Valdés Pérez mencionó que el 15 de mayo o Día del Maestro, representa una fecha significativa para el sector comercial, ante el aumento que se registra en las ventas.

Indicó que aunque en menor medida que otras fechas como el Día de la Madre o el Día del Niño, el Día del Maestro genera un aumento de entre un 10 y 15 por ciento en las ventas de algunos establecimientos.

Las ventas principalmente se enfocan en el tema de lo relacionado con los festejos que se les realizan por parte de las autoridades, regalos, así como flores y pasteles, que regalan quienes tienen algún familiar que se dedica a la docencia.

"Sí hay movimiento económico, aunque es mucho menor que otras fechas, esta celebración mueve algo de comercio porque hay festejos, regalos y reuniones".

El representante del sector comercial dijo que este tipo de celebraciones permiten mantener activa la economía local, lo que considera fundamental ante la difícil situación que enfrenta la región.

"Eso nos agrada porque se sigue moviendo nuestra economía, nuestra región tiene vida, lo vemos, se siente, se palpa, es muy difícil la situación en la que estamos viendo ahora, pero los comerciantes seguimos trabajando para mantenernos", indicó.