Tribunal Universitario de UAdeC atiende 200 denuncias de violencia

La titular del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, Denisse Mata, informó que desde su creación el organismo ha atendido cerca de 200 denuncias relacionadas con distintos tipos de violencia y conductas al interior de la máxima casa de estudios.

La funcionaria señaló que entre los casos investigados se encuentran denuncias contra alumnos, docentes y trabajadores universitarios en diferentes campus y escuelas de la UAdeC.

Precisó que las sanciones aplicadas han ido desde disculpas públicas y amonestaciones hasta suspensiones temporales y bajas definitivas de la universidad, principalmente en casos relacionados con violencia de género, acoso y abuso.

Sin embargo, aclaró que actualmente no existe una denuncia formal presentada contra el maestro señalado recientemente en plantel de Monclova. "Lo que sabemos es por la nota que salió el día de ayer, pero formalmente no existe ningún procedimiento ni denuncia presentada", explicó.

Añadió que, tras revisar archivos desde la creación del Tribunal Universitario hace cinco años, tampoco localizaron antecedentes similares relacionados con el caso mencionado públicamente.

Respecto al maestro identificado como "Tarin", reiteró que hasta ahora no hay quejas formales interpuestas por estudiantes, maestros o personal universitario.

No obstante, indicó que ya mantienen coordinación con el bachillerato y la Facultad de Contaduría y Administración de Monclova para realizar acciones preventivas y acercamiento con estudiantes.

Como parte de ello, el próximo lunes implementarán el programa "Tribunal Itinerante", donde personal del Tribunal Universitario y de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios acudirán a los planteles para brindar información y colocar módulos de denuncia.

Mata explicó que el protocolo universitario no permite iniciar procedimientos únicamente con denuncias anónimas, aunque sí contempla medidas de protección para posibles denunciantes.

Además, destacó que el rector de la universidad, Octavio Pimentel, mantiene como prioridad institucional el fortalecimiento de espacios seguros para estudiantes y trabajadores universitarios.