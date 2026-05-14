Policía Violeta celebra a madres en Frontera: apoyo institucional en violencia familiar

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Policía Violeta en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública llevó a cabo el evento "Madres que Inspiran: Un Encuentro con Policía Violeta", dirigido a mujeres que actualmente reciben acompañamiento en distintos procesos relacionados con violencia familiar.

Durante la jornada, autoridades de seguridad realizaron un acercamiento directo con madres de familia a quienes se les reiteró que no están solas y que cuentan con respaldo institucional durante este tipo de situaciones.

El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la confianza y el acompañamiento hacia las mujeres que enfrentan contextos complicados dentro de sus hogares. "Llevamos presentes a diversas madres de familia en el marco de su celebración, reiterándoles que no están solas durante este proceso de violencia familiar", expresó.

Como parte del evento, se entregaron diversos obsequios y detalles simbólicos como muestra de reconocimiento, solidaridad y apoyo emocional, además de generar un espacio de convivencia cercano entre las madres y los elementos de la corporación.

Las autoridades señalaron que la labor de la Policía Violeta continúa con visitas diarias y seguimiento constante a mujeres que requieren protección, atención y orientación, reafirmando el compromiso de brindar seguridad y respaldo a quienes atraviesan situaciones de violencia.