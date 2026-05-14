Le niegan amparo a dueño de anexo

El Juzgado Federal resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por Valentín Bustos Cabrera dentro del juicio de amparo 334/2026, de acuerdo con los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.

La resolución incidental fue publicada este 13 de mayo y establece de manera textual: "Se niega la suspensión definitiva", por lo que continúan vigentes los actos reclamados dentro del procedimiento legal promovido por Bustos Cabrera contra la Agencia del Ministerio Público con sede en Monclova.

En el sistema del CJF aparece que el expediente principal 334/2026 continúa en trámite, mientras que el incidente relacionado con la suspensión fue resuelto en sentido negativo por la autoridad federal.

Aunque en los estrados no se detallan públicamente los argumentos completos de la resolución, el acuerdo indica que la negativa se sustentó "por los motivos precisados en el considerando tercero".

El caso permanece abierto y será el propio juzgado federal el que continúe desahogando el procedimiento correspondiente en los próximos días.