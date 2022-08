Celos; motivo de intento de feminicidio

Fueron los celos lo que desataron la furia del hombre que agredió a quien era su expareja sentimental, todo quedó grabado en cámaras de video vigilancia que ya se encuentran en manos del Ministerio Público para iniciar la investigación.

Cristina Abigail López Martínez tenía poco de haber llegado a vivir a la calle Tenochtitlan de la colonia Chinameca, sus vecinos mencionaron que aparentemente vivía sola pero que en varias ocasiones vieron a su ex pareja, Jesús González "El Chico" en el domicilio.

La madrugada del pasado martes, Jesús González llegó al sector cerca de la 1:00 am, sabía que su ex pareja estaba con alguien más en el interior del domicilio, ahí esperó durante algunas horas, tramando su venganza, hasta que el hombre que estaba con su ex pareja se fue, ya eran cerca de las 3:00 am.

Fue entonces que Jesús ingresó a la vivienda, Cristina ya estaba dormida y sin temor alguno, sacó un arma blanca, la empezó a agredir para después darse a la fuga, salió corriendo del domicilio y segundos después salió ella gritando que le ayudaran.

Como pudo Cristina salió del domicilio y empezó a pedir ayuda, pero una de las heridas fue en el cuello lo que le impedía hablar, una de sus vecinas escuchó a los perros ladras y al asomarse por la ventana, se dieron cuenta de que Cristina estaba bañada en sangre y pedía ayuda.

La ambulancia tardó en llegar más de 20 minutos, Cristina perdía sangre cada vez más y aunque hacían todo por ayudarla y evitar que siguiera desangrándose, era imposible por las múltiples lesiones que le dejó en cuello y espalda.

Cristina no tiene familia excepto un hermano del que no se sabe nada, ella trabajaba con otra vecina vendiendo en la pulga, nadie ha interpuesto una denuncia en contra del agresor.

Su vecina quedó impactada por todo lo que veía, otra de las vecinas dijo que tienen miedo de dormir pues piensan que en cualquier momento va a allegar el hombre.

Hoy las autoridades están en busca de Jesús González, un hombre bajito de estatura, moreno y de ceja poblada.