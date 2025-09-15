Vecinos y autoridades exigen cierre de centro de rehabilitación sin permisos en La Loma

Clausurarán anexo irregular en colonia La Loma; no cuenta con permisos ni licencias para operar por parte de Desarrollo Urbano. El centro de rehabilitación se ubica en la calle Chopo esquina con Morelos, sitio que de acuerdo a la normatividad no es apto para operar debido a su cercanía con planteles escolares y a que no cumple con los requisitos que establece la ley para este tipo de establecimientos.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que los vecinos del sector han presentado quejas formales en el ayuntamiento, a las que se sumaron oficios del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM) y del CAM No. 13, solicitando la intervención del municipio ante la operación irregular del centro de rehabilitación.

Durante las verificaciones realizadas por inspectores de Desarrollo Urbano, se constató que el inmueble permanece en silencio y sin respuesta cuando se toca a la puerta y portones, lo que ha reforzado las dudas sobre su funcionamiento.

El funcionario señaló que el tema corresponde directamente a Desarrollo Urbano, dependencia que hasta ahora no ha otorgado permisos al lugar.

"Los reportes nos llegan de manera extraoficial de los vecinos. Desarrollo Urbano ha estado revisando y, si no tienen permisos, obviamente procede la clausura. Son temas de seguridad que nos corresponden a todos, y estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el municipio", indicó.

Recalcó que los anexos son establecimientos que requieren estricto control, altos requisitos y responsabilidad, ya que operan con personas en proceso de rehabilitación. Sin embargo, en este caso no existen condiciones legales ni de ubicación que lo permitan.