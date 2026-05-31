Centros de acopio en Monclova buscan eliminar criaderos de mosquitos

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por vector, el Ayuntamiento de Monclova habilitó centros temporales de acopio en diferentes puntos de la ciudad para que la ciudadanía pueda desechar de manera adecuada objetos en desuso que representan un riesgo sanitario.

La estrategia es impulsada a través de Salud Municipal, en coordinación con las áreas de Ecología y Servicios Primarios, como parte de las acciones permanentes para reducir la presencia de criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los centros de acopio fueron instalados en la colonia José de las Fuentes, Servicios Primarios, CEDIF Norte, Casa MECED y CEDIF Sur. En estos espacios se reciben llantas, recipientes, cubetas, tambos y diversos objetos que pueden acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.

Las autoridades municipales informaron que los puntos ubicados en Servicios Primarios y en la colonia José de las Fuentes operan en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, mientras que en CEDIF Norte, Casa MECED y CEDIF Sur la atención se brinda de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La jornada forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan en distintos sectores de Monclova para disminuir riesgos a la salud, fortalecer la limpieza de los entornos comunitarios y fomentar la participación ciudadana en la prevención de enfermedades.

A través de esta estrategia se busca eliminar potenciales criaderos de mosquitos, contribuyendo a reducir la propagación de padecimientos como el dengue y mejorando las condiciones sanitarias en las colonias del municipio.

Estas actividades forman parte de la campaña "Monclova Limpio y con Valor", mediante la cual diversas dependencias municipales trabajan de manera coordinada para fortalecer la limpieza urbana y el cuidado de los espacios públicos.

El Ayuntamiento reiteró el llamado a la población para sumarse a estas jornadas y colaborar en la eliminación de objetos que puedan almacenar agua, con el propósito de proteger la salud de las familias y mantener entornos más limpios y seguros.