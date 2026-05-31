Adolescente sufre accidente en parque La Cascada: Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adolescente que se encontraba en el parque La Cascada de esta localidad, sufrió un accidente en el área de uno de los toboganes, lo que generó preocupación entre los visitantes.

Según los primeros reportes, Alfredo N de 16 años de edad, perdió el control de su cuerpo, cayendo de manera repentina mientras disfrutaba de las instalaciones del centro de esparcimiento familiar.

Tras el impacto en la cabeza, el afectado presentó una fuerte convulsión que lo dejó inconsciente, situación que alarmó a quienes se encontraban cerca. De inmediato, personal del parque solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar y brindaron atención especializada al joven. Los socorristas realizaron maniobras de estabilización en el sitio, procurando mantenerlo en condiciones seguras mientras se evaluaba la gravedad de la lesión.

Debido al golpe en el cráneo y la pérdida de conocimiento, se determinó que el visitante debía ser trasladado a un hospital cercano para recibir valoración médica inmediata. El objetivo, descartar daños internos y garantizar un tratamiento oportuno que permita su pronta recuperación.

El incidente ocurrió cuando Alfredo N, de 16 años, perdió el control en uno de los toboganes del parque La Cascada. Este accidente generó una gran preocupación entre los visitantes, quienes presenciaron la caída y la posterior convulsión del joven.

Las autoridades locales instan a los visitantes a extremar precauciones al usar las instalaciones del parque. La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia fue crucial para atender la situación y garantizar la seguridad del joven afectado.