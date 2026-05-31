Eudelia de Hoyos clama por respuestas tras fallecimiento de su hijo en Monclova

Entre el dolor y la indignación, Eudelia de Hoyos alzó la voz tras la muerte de su hijo, Cristian Loredo de Hoyos, de 11 años de edad, quien falleció el jueves luego de recibir diagnósticos contradictorios y, presuntamente, un tratamiento inadecuado en la clínica 7 del IMSS.

"A mi hijo me lo mataron", expresó la madre, quien asegura que el menor nunca recibió un diagnóstico certero. Inicialmente, médicos señalaron que se trataba de dengue, después mencionaron rickettsia, aunque ella sostiene que su hijo murió a causa de dengue hemorrágico.

De acuerdo con su testimonio, el menor comenzó con intensos dolores de cabeza y fiebre en su domicilio, ubicado en la colonia Estancias de Santa Ana.

Ante la persistencia de los síntomas, decidió llevarlo a un hospital particular, donde le confirmaron dengue y le indicaron tratamiento con paracetamol.

Aunque en un inicio mostró mejoría, siete días después el niño presentó un fuerte dolor corporal, lo que llevó a su madre a trasladarlo al hospital Amparo Pape, donde le diagnosticaron dengue hemorrágico.

Posteriormente fue canalizado a la Clínica 7 del IMSS, donde su estado de salud se agravó en cuestión de horas.

"Mi hijo llegó caminando, hablando, y en poco tiempo se puso muy mal. Lo entubaron sin pedir autorización, lo pasaron a terapia intensiva y ahí fue donde empeoró", denunció.

Eudelia de Hoyos señaló que, durante su estancia en el hospital, una trabajadora social comenzó a tratar al menor por rickettsia, pese a que ella insistía en que se trataba de dengue.

"Le dieron medicamentos para rickettsia cuando mi hijo traía dengue, fue contradictorio todo, que solo me decían, trae un mínimo de rickettsia", afirmó.

La madre también denunció posibles irregularidades en la atención, como la colocación de una sonda que, asegura, provocó sangrado, ya que el menor no presentaba hemorragias externas previamente.

Indicó que el sangrado era interno, situación que —según le explicaron— correspondía al dengue hemorrágico.

Hasta el momento, dijo, no existe claridad sobre la causa oficial del fallecimiento, por lo que espera una necropsia para determinar si murió por dengue o rickettsia. "Ya ni sabemos de qué murió, estoy esperando resultados", lamentó.

Ante esta situación, advirtió que procederá legalmente si se confirma que la causa fue dengue, al considerar que hubo negligencia médica.

El menor, quien cursaba el sexto año de primaria en turno matutino de la escuela Nicolás Bravo, fue sepultado ayer sábado por la mañana en el panteón Sagrado Corazón de Jesús.

Era el hijo de en medio de tres hermanos, de 14 y 6 años.

Además del señalamiento al sistema de salud, la madre hizo un llamado urgente a las autoridades para atender las condiciones sanitarias en su colonia, donde asegura hay proliferación de mosquitos y garrapatas debido a la cercanía con el Río Monclova, acumulación de basura, maleza y una fuga de drenaje cercana.

"Cuando fumigaron salió una exageración de moscos y garrapatas, y ni siquiera tenemos perros en casa", señaló.

El caso ha generado preocupación sobre la atención médica y las condiciones de salud pública en la región, mientras una familia exige respuestas en medio de la pérdida.