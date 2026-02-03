Ceremonia cívica del Ejército Mexicano en Coahuila resalta su compromiso

Con el objetivo de reconocer la labor y compromiso del Ejército Mexicano en favor de la seguridad y la paz de las y los ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal asistió a la ceremonia cívica realizada en el 105 Batallón de Infantería, con motivo del inicio simbólico del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, acto encabezado por el General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz.

Durante el evento, se reconoció el trabajo diario y coordinado que realizan las Fuerzas Armadas en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad y la paz en Coahuila.

A la ceremonia acudieron también alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Región Centro, refrendando el compromiso regional de mantener una coordinación permanente en materia de seguridad y fortalecimiento institucional.

Como parte del acto protocolario, se realizó la entrega de un pin conmemorativo del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana a las autoridades civiles y militares presentes, como símbolo de reconocimiento institucional a su labor, servicio y compromiso con la seguridad del país.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal agradeció la invitación del Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante interino del 105 Batallón de Infantería, destacando la importancia de estos encuentros que fortalecen la colaboración interinstitucional y la comunicación diaria entre autoridades civiles y militares.

"La ruta de seguridad en Coahuila se construye mediante la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y el Gobierno del Estado, mi reconocimiento al General Juan Carlos Quiroz Muñoz y a cada uno de los elementos, por su trabajo diario, por el compromiso y servicio que prestan a las familias coahuilenses y de todo México".

Finalmente, el edil reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando en unidad con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado y los municipios de la región, para consolidar un entorno de seguridad, estabilidad y desarrollo para las familias coahuilenses.