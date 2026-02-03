Servicio Nacional de Empleo inicia reclutamiento masivo en Monclova

Con la finalidad de fortalecer el vínculo entre los buscadores de trabajo y las fuentes de ingresos formales, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Monclova puso en marcha este martes una intensa jornada de reclutamiento masivo.

Durante la actividad, se pusieron a disposición más de 100 vacantes que abarcan desde perfiles operativos hasta personal especializado, buscando reducir los índices de desempleo en la Región Centro del estado.

En esta primera etapa, que comprende los días 3 y 4 de febrero, la convocatoria se ha centrado primordialmente en el Sistema Penitenciario. Los reclutadores presentes en las oficinas estatales buscan captar perfiles para cubrir puestos de Oficial de Prevención y Médicos Penitenciarios, ofreciendo estabilidad laboral y las prestaciones de ley correspondientes a los seleccionados.

La respuesta ciudadana ha sido notable desde las primeras horas, reflejando el interés de los monclovenses por integrarse a la función pública.

Además de las vacantes en seguridad, la oferta laboral se extenderá hacia el sector industrial durante el cierre de la semana. Para el próximo viernes 6 de febrero, se ha confirmado la participación de la empresa Golden Dragon, la cual llevará a cabo una jornada específica para la contratación de Operarios de Producción.

Esta apertura representa una oportunidad clave para aquellos trabajadores con experiencia en manufactura que buscan incorporarse a una de las empresas con mayor presencia en la zona industrial de la ciudad.

Representantes del Servicio Nacional de Empleo hicieron un llamado a los interesados para que acudan a las instalaciones con su documentación completa, incluyendo solicitud de empleo o currículum vitae.

Se destacó que estas jornadas de vinculación directa son esenciales para agilizar los procesos de contratación, permitiendo que las empresas encuentren el talento humano necesario de manera eficiente, mientras se garantiza que los buscadores de empleo accedan a puestos dignos y con seguridad social.