Carlos Villarreal destaca aumento en recaudación municipal en Monclova

El municipio de Monclova logró una recaudación de 68 millones de pesos en ingresos propios tan solo durante el mes de enero de 2026, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó un comportamiento positivo en el cumplimiento de las contribuciones por parte de la ciudadanía.

Recaudación y cumplimiento de contribuyentes

El edil señaló que uno de los temas prioritarios para la actual administración ha sido el cierre y regularización de cuentas, particularmente en lo relacionado con el impuesto predial. Explicó que, aunque el monto recaudado es prácticamente similar al registrado en enero del año pasado, se presentó un incremento en el número de cuentas que realizaron su pago, con mil 050 contribuyentes más en comparación con enero de 2025.

Indicó que durante el año anterior se liquidaron diversas cuentas que no se encontraban en orden, mientras que en este 2026 muchas de las cuentas que realizaron su contribución ya se encuentran regularizadas y cumplen de manera constante año con año. Esta situación permitió que, pese a que el ingreso total se mantiene en niveles similares, exista un incremento real en la base de contribuyentes cumplidos.

Villarreal Pérez destacó que, al comparar los ingresos con enero de 2025, se registra un aumento de 7 millones y medio de pesos, derivado de los distintos conceptos de recaudación municipal, como permisos, licencias, funcionamiento de negocios, impuesto predial e ingresos por ISAI, entre otros.

El alcalde subrayó que estos resultados refrendan la confianza de la ciudadanía en la administración municipal, así como el compromiso del gobierno local de aplicar de manera responsable los recursos dentro de los cinco pilares de su gestión: seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales.

Finalmente, señaló que los recursos recaudados formarán parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", el cual tiene como objetivo impulsar obras y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.