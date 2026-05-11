La escuela primaria Emiliano Zapata recibe certificado de calidad en Monclova

Durante el Lunes Cívico, la escuela primaria Emiliano Zapata fue reconocida con el certificado de "Escuela de Calidad", otorgado por autoridades estatales y federales, en reconocimiento a su compromiso con la excelencia educativa.

La coordinadora del Instituto de Desarrollo Docente, Investigación, Evaluación y Certificación (IDDIEC), Norma de la Cruz Noriega, informó que el plantel obtuvo una calificación de 92.89 dentro del programa de Certificación de Escuelas (CERTE), el cual evalúa a instituciones de educación básica en todo el estado.

Explicó que la escuela participó el año pasado en este proceso, logrando acreditarse con un alto nivel, aunque por causas ajenas la directora no pudo asistir a la ceremonia oficial de entrega, motivo por el cual el reconocimiento fue entregado directamente en el plantel.

Destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad escolar, incluyendo directivos, docentes, alumnos y padres de familia, quienes han contribuido al fortalecimiento del entorno educativo.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez subrayó la importancia de generar alianzas que permitan mejorar las condiciones de aprendizaje y brindar mayores oportunidades a las niñas y niños.

El edil reconoció el cambio positivo en la institución, destacando el esfuerzo colectivo por mantener un ambiente limpio, ordenado y digno, lo que se refleja en el orgullo de los estudiantes por su escuela.

Asimismo, resaltó que solo 20 planteles en Monclova obtuvieron esta certificación, lo que representa cerca del 10 por ciento del total, posicionando a la escuela Emiliano Zapata dentro de este grupo destacado.

Finalmente, autoridades felicitaron a la comunidad educativa por este logro, exhortándolos a continuar trabajando en favor de la calidad educativa.