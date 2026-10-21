CESAME avanza en Monclova: Carlos Villarreal promueve atención psicológica

Tras los hechos ocurridos en Monclova, donde un caso de feminicidio y suicidio conmocionó a la comunidad, el alcalde Carlos Villarreal Pérez llamó a reforzar la prevención en salud mental y a estar atentos a los cambios de conducta de familiares, amigos y compañeros.

El edil señaló que es importante ofrecer orientación a quienes puedan necesitar apoyo, además de facilitar el acceso a los servicios de atención psicológica.

Explicó que buscar ayuda profesional no significa necesariamente que una persona esté mal, sino que también puede ser una medida preventiva para atender situaciones emocionales antes de que se agraven.

Como parte de las acciones municipales, informó que el Centro de Salud Mental (CESAME) registra un avance del 60 %. Se prevé que las instalaciones estén listas a finales de 2026 y que comiencen a operar durante el primer trimestre de 2027, mediante el trabajo coordinado con la Secretaría de Salud.

Villarreal indicó que el Ayuntamiento también busca ampliar la difusión de los canales de atención disponibles. Entre las acciones mencionó la incorporación de códigos QR en los recibos de SIMAS Monclova-Frontera, para que la población pueda consultar dónde recibir ayuda.

Agregó que se buscará la colaboración de transportistas para que las líneas de atención tengan mayor difusión y las personas sepan a dónde acudir. Precisó que los servicios ofrecidos por las dependencias municipales y estatales participantes son gratuitos.

El alcalde también destacó el trabajo preventivo del programa Aplícate, que brinda orientación a jóvenes y padres de familia. Señaló que algunos acuden por iniciativa propia para recibir apoyo, mientras que otros son canalizados por el sector educativo o por las instancias correspondientes para dar seguimiento a determinadas conductas.

Finalmente, llamó a las familias y a las personas cercanas a prestar atención cuando alguien presente cambios de comportamiento y ayudarle a encontrar orientación profesional.