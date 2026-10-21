Carlos Villarreal Pérez anuncia acciones para mejorar atención oncológica en Monclova

El gobernador Manolo Jiménez Salinas visitará Monclova la próxima semana para impulsar acciones de fortalecimiento del Hospital Amparo Pape de Benavides y atender las necesidades de atención oncológica, anunció el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Durante la celebración del Día del Médico, el edil señaló que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal para buscar soluciones a las necesidades del sector salud, en medio de los señalamientos recientes de derechohabientes y personal sobre deficiencias en los servicios.

Villarreal destacó que la comunicación entre las instituciones es fundamental para identificar prioridades y avanzar en la atención de los problemas que enfrenta la población.

Explicó que, de acuerdo con lo señalado por el gobernador, alrededor del 80 % de la población cuenta con una relación laboral formal y tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al ISSSTE, mientras que el resto recurre a servicios particulares o a unidades de salud estatales.

Ante este panorama, indicó que el municipio mantiene coordinación con instituciones como el Hospital del DIF para orientar a la ciudadanía y buscar alternativas que contribuyan a mejorar el acceso a los servicios médicos en Monclova y la Región Centro.

El alcalde señaló que las acciones de fortalecimiento del Hospital Amparo Pape también buscan atender las necesidades relacionadas con los servicios oncológicos, un tema que ha generado preocupación entre las familias durante las últimas semanas, particularmente en el contexto de las actividades de concientización sobre el cáncer de mama.

Villarreal consideró que los problemas del sector deben atenderse mediante una ruta de trabajo conjunta entre los distintos niveles de gobierno y los municipios de la región.

Añadió que la inversión en salud debe considerarse una prioridad para mejorar los servicios y beneficiar a las familias, por lo que reiteró la importancia de mantener la coordinación institucional y dar seguimiento a las necesidades detectadas.