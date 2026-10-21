PRONNIF brinda apoyo a Aarón tras el fallecimiento de sus padres en Córdoba

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia brindará atención psicológica y emocional a Aarón, el joven de 13 años que encontró sin vida a sus padres en su vivienda de la colonia Córdoba, quien se encuentra bajo el resguardo de sus familiares.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, mencionó que, ante los lamentables hechos ocurridos esta semana, la institución brindará un acompañamiento psicológico y jurídico al adolescente.

Señaló que, si bien el menor está bajo resguardo de familiares, la PRONNIF establecerá un acercamiento para atender el aspecto emocional, con un acompañamiento psicológico tanto al menor como al resto de la familia.

"Sí, lo atenderemos con acompañamiento psicológico y jurídico, así como el trámite para el apoyo a víctimas indirectas de feminicidio".

La atención estará enfocada en el bienestar emocional del menor, quien enfrentó el hallazgo de sus padres sin vida al regresar de la secundaria, así como en el seguimiento institucional que requiera tras la pérdida de ambos.

La dependencia también realizará las gestiones para que el adolescente pueda acceder al apoyo destinado a víctimas indirectas de feminicidio, como parte de la atención derivada del caso.