Carlos Villarreal entrega un millón de pesos en becas a estudiantes de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal destacó la colaboración entre el gobierno municipal y Súper Gutiérrez, cuyo programa de redondeo permitió reunir un donativo de un millón de pesos para otorgar 400 becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, con el propósito de reconocer su desempeño académico y apoyar la continuidad de sus estudios.

En la entrega participaron Aida Aracely Gutiérrez Salinas, directora general de Súper Gutiérrez, y María Elizabeth Gutiérrez Salinas, presidenta de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia y subdirectora de Coaching de la empresa, quienes refrendaron su compromiso con la educación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Carlos Villarreal agradeció la aportación de la empresa y la participación de sus clientes en el programa de redondeo, al señalar que la colaboración entre la ciudadanía, la iniciativa privada y el gobierno permite concretar acciones que apoyan directamente a las y los jóvenes.

"Mi reconocimiento y agradecimiento a María Elizabeth Gutiérrez Salinas, a la Fundación Don Antonio y Doña Herminia y a toda la familia Súper Gutiérrez por sumarse a este esfuerzo. Cuando la sociedad, las empresas y el gobierno trabajamos en equipo, logramos abrir más oportunidades para nuestras nuevas generaciones", señaló el alcalde.

El presidente municipal destacó que estas acciones se suman al trabajo que se realiza para impulsar la educación en Monclova, mediante la colaboración con empresas, fundaciones e instituciones educativas que contribuyen a la preparación académica de la juventud.

Asimismo, reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para promover iniciativas que amplíen las oportunidades educativas y respalden a las nuevas generaciones en la construcción de su futuro.