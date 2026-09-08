Avanza CESAME; fortalecerá atención a personas con riesgo suicida

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre los avances en la construcción del Centro de Salud Mental (CESAME), proyecto que permitirá fortalecer la atención especializada a personas que enfrentan problemas de salud mental, particularmente aquellas en riesgo de suicidio o que hayan realizado algún intento.

El edil destacó que uno de los principales objetivos del centro será brindar un seguimiento más puntual a los pacientes, con la participación de especialistas en la materia, para garantizar que quienes requieran atención puedan llevar un tratamiento continuo sin tener que trasladarse a otras regiones para completar su proceso.

"Creo que ahí con ello podemos cumplir un ciclo importante para que se dé seguimiento, un tratamiento continuo", señaló Villarreal Pérez, al destacar la importancia de contar con un espacio especializado en la Región Centro.

Inversión y Operatividad del CESAME

Explicó que, una vez concluida la obra, que se desarrolla mediante una coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, se comenzará a definir la inversión necesaria para garantizar su operatividad, incluyendo la contratación de especialistas y la cobertura de las plazas laborales.

El alcalde detalló que la inversión inicial destinada al proyecto es de 25 millones de pesos, mientras que para una segunda etapa se contempla una inversión aproximada de 10 millones de pesos, alcanzando un monto total de 35 millones de pesos, sin considerar todavía los recursos necesarios para su operación diaria.

Precisó que durante el último trimestre del año se estarán valorando los presupuestos relacionados con la operación del CESAME, con la intención de establecer las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Objetivo de Inicio de Operaciones

Villarreal Pérez indicó que el objetivo es que el centro pueda iniciar operaciones entre finales de diciembre y enero, una vez que se encuentre concluida la infraestructura y definida la plantilla de especialistas.

Con este proyecto, la Región Centro contará con un espacio destinado a fortalecer la atención de la salud mental y brindar acompañamiento especializado a personas que atraviesan situaciones de crisis, con énfasis en la prevención y atención de conductas suicidas.