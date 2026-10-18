Concluye censo de luminarias para buscar ahorro eléctrico

El censo de alumbrado público realizado en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó con el objetivo de determinar posibles ahorros en el consumo de energía de las más de 24 mil luminarias LED que existen en Monclova.

Luis Estrada, director de Alumbrado Público, informó que los trabajos se prolongaron alrededor de cinco meses y permitieron revisar las lámparas instaladas en la ciudad para contar con información que permita evaluar el consumo eléctrico y sus costos.

Explicó que Monclova ya cuenta con tecnología LED en todo su alumbrado público, luego de retirar las luminarias que todavía utilizaban vapor de sodio y aditivos metálicos.

El funcionario señaló que las lámparas LED consumen menos energía y que los resultados del censo, junto con los costos que determine la CFE, permitirán conocer el ahorro que podría obtenerse. Hasta el momento, dijo, no se cuenta con una estimación económica.

Estrada aseguró que las luminarias se encuentran en funcionamiento, salvo fallas ocasionales que son atendidas por el personal de Alumbrado Público.

Añadió que la tecnología de iluminación continúa mejorando, con equipos cada vez más eficientes que permiten reducir el consumo eléctrico.

Censo de luminarias LED en Monclova

El censo de alumbrado público en Monclova se realizó en colaboración con la CFE durante cinco meses, revisando más de 24 mil lámparas LED.

Ahorro eléctrico esperado

Luis Estrada, director de Alumbrado Público, destacó que las lámparas LED consumen menos energía y se espera un ahorro significativo tras el censo.

Funcionamiento de las luminarias

Las luminarias LED en Monclova están en funcionamiento, con fallas ocasionales que son atendidas por el personal de Alumbrado Público.