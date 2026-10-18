Otorgarán becas para nuevo curso del ICATEC

Alrededor de 800 personas concluirán cursos de capacitación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) durante este año, de las cuales al menos la mitad de cada grupo emprende alguna actividad productiva, informó Liz Garza, directora del instituto.

Explicó que durante el primer semestre se graduaron aproximadamente 420 personas, mientras que para el segundo se prevé que concluyan su capacitación entre 380 y 400 participantes.

Garza señaló que el emprendimiento no necesariamente implica abrir un establecimiento, pues muchas personas ofrecen los productos que elaboran a través de redes sociales, lo que les permite generar ingresos sin asumir gastos como renta de un local o servicios contables.

Cursos de capacitación en ICATEC

Como parte de los siguientes cursos, anunció la continuación del taller de elaboración de productos de limpieza, que incluye dos niveles. En esta etapa, los participantes aprenderán a elaborar artículos como cremas, almorol y shampoo.

Detalló que el ICATEC otorgará una beca que condona el costo de 520 pesos del curso y enviará a la instructora, mientras que el alcalde aportará los materiales necesarios para las prácticas.

La directora invitó a la población interesada a inscribirse. Indicó que las personas deben acercarse a los integrantes de los llamados chalecos verdes, quienes se encargan de difundir la convocatoria y realizar el registro.

Detalles de los cursos

Precisó que cursos como el de elaboración de productos de limpieza tienen una duración aproximada de 30 horas. En tanto, otras capacitaciones, como corte y confección y elaboración de filipinas, pueden extenderse hasta 60 horas, con un costo de 520 pesos cuando se realizan de manera externa.