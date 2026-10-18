Detectan 20 puntos de riesgo en panteones

Entre 15 y 20 puntos de riesgo fueron detectados en los panteones de Estancias y Guadalupe, en Monclova, durante las revisiones previas a las visitas por el Día de Muertos.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que trabajan en coordinación con Servicios Primarios para atender las áreas que requieren limpieza, mantenimiento y delimitación, así como revisar árboles con ramas secas y tumbas en mal estado o abandonadas.

Explicó que uno de los principales riesgos para los visitantes es caminar sobre las tumbas, algunas de las cuales presentan deterioro y pueden ceder ante el peso de una persona.

Recordó que durante el año pasado se registraron al menos tres casos de personas que cayeron en tumbas, una situación que se presenta de manera recurrente durante estas fechas.

Ante ello, recomendó a la población utilizar los andadores habilitados para desplazarse por los panteones y evitar caminar sobre las lápidas, tanto por seguridad como por respeto a los difuntos y sus familiares.

Alvarado agregó que también mantienen la vigilancia para detectar enjambres de abejas. Aunque en las revisiones actuales no han localizado ninguno, el año pasado identificaron entre dos y tres, uno de los cuales generó complicaciones durante la visita de las familias.

Indicó que continuarán las inspecciones y los trabajos preventivos para reducir los riesgos y garantizar condiciones más seguras para quienes acudan a los cementerios durante la celebración del Día de Muertos.