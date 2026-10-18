Reúne medio maratón a 2,500 atletas en Monclova

Un total de 2,500 atletas participaron en la segunda edición del Medio Maratón Monclova 2026, competencia encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, en la que el fondista local Ulises Loza conquistó su segundo título consecutivo.

El munícipe dio el banderazo de salida a las 6:00 horas para dar inicio al trayecto, el cual contó con certificación internacional otorgada por un agrimensor de nivel A, aval que garantiza la medición del recorrido bajo estándares oficiales.

Detalles del evento

La bolsa económica superó los 550 mil pesos globales: cerca de 300 mil pesos se destinaron a premiación en categorías general, élite, personas con discapacidad, mejor monclovense en ambas ramas y relevos, mientras que más de 250 mil pesos se repartieron en sorteos en efectivo.

Durante el acto, el alcalde destacó que estas competencias se desarrollan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para incentivar el turismo deportivo, la derrama económica y la convivencia social en el municipio.