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Coahuila

Reunión de Carlos Villarreal con CFE impulsa proyectos en Monclova

Durante la reunión, se abordaron proyectos de planeación que beneficiarán a las familias de Monclova.

Por Carolina Salomón - 01 abril, 2026 - 09:01 p.m.
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      Con el objetivo de dar seguimiento a proyectos de planeación y fortalecer la coordinación interinstitucional, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

      Durante el encuentro, el edil destacó la importancia de mantener una colaboración constante con la paraestatal, a fin de impulsar acciones que beneficien directamente a las familias de Monclova. "Sostuve reunión con directivos de CFE para dar seguimiento a proyectos de planeación y continuar con la coordinación interinstitucional en beneficio de las familias de Monclova", compartió.

      Asimismo, Villarreal Pérez reconoció la disposición de los representantes de la dependencia federal para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la ciudad y la región.

       

      En este sentido, agradeció al ingeniero Edgar López, Superintendente de Zona Monclova, así como al ingeniero Francisco Gutiérrez, jefe del Departamento de Planeación, por sumar esfuerzos en los planes establecidos a corto, mediano y largo plazo.

       

      Finalmente, se informó que estos proyectos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y contribuir al crecimiento ordenado de Monclova, en beneficio de sus habitantes.

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