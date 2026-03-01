Contactanos
Coahuila

Chica trans Gaby Villanueva ofrece apoyo a víctima de agresión

La chica trans destaca la necesidad de informar sobre la identidad desde el primer contacto para evitar malentendidos.

Por Adriana Cruz - 01 marzo, 2026 - 07:58 a.m.
Chica trans Gaby Villanueva ofrece apoyo a víctima de agresión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En una entrevista realizada por este medio, Gaby Villanueva Rodríguez, una chica trans de la localidad, expresó su opinión respecto a los recientes hechos violentos donde una joven de 19 años resultó agredida físicamente por un hombre. Aunque los motivos exactos del ataque no han sido confirmados, Villanueva fue clara al manifestar su rechazo total al uso de la fuerza.

      Desde su experiencia personal, Gaby señaló que informar sobre la identidad trans desde el primer contacto es una regla que ella considera fundamental. Para ella, el diálogo antes de cualquier encuentro, especialmente de carácter sexual, es la mejor herramienta para evitar malentendidos que puedan escalar a una agresión. "Es requisito, es de cajón decir: ´¿Sabes qué? Soy chica trans´. Si a la otra persona le parece, adelante, continuamos; pero si no, evitamos este tipo de problemas", explicó.

      Villanueva subrayó que no se trata de esconderse, sino de ser directas para "cortar por lo sano" si la otra persona no está de acuerdo con su identidad, evitando así que el otro individuo se enfurezca al sentirse "engañado" durante el acto.

      Gaby lamentó profundamente que se llegara al grado de los golpes, señalando que "no somos animalitos para andarnos golpeando" y que reaccionar de esa manera es una torpeza.

      A pesar de no conocer aún el nombre de la víctima de 19 años, Villanueva buscará la manera de acercarse a ella para brindarle apoyo y consejos basados en sus propias vivencias, con el fin de que la joven pueda manejar esta situación y protegerse en futuros encuentros.

      Para Gaby, la clave reside en no dejar espacio a la duda. Reiteró que, aunque se busque una similitud física con la mujer, es esencial aclarar quiénes son para evitar percances. "Yo desde un principio tengo que decir lo que soy... porque no sabes cómo vaya a reaccionar la otra persona", concluyó.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados