Causa abuelito carambolazo en el bulevar Santa Cecilia

CASTAÑOS, COAH. — La falta de precaución al volante volvió a cobrar factura, luego de que un adulto mayor provocara un choque en cadena que dejó cuantiosos daños materiales sobre el bulevar Santa Cecilia.

El accidente se registró la mañana de este sábado, a la altura de la calle Matamoros, donde Herminio Rosales Andrade, de 76 años, no logró frenar a tiempo su camioneta Ford Ranger, impactándose de lleno contra un vehículo que circulaba delante de él.

La unidad afectada fue un Volkswagen Virtus, conducido por Laura López, de 47 años, el cual, tras recibir el golpe, salió proyectado hacia el frente y terminó chocando contra un Nissan V-Drive manejado por Carlos de la Rosa, quien se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo.

El accidente y su impacto

El estruendo del impacto alertó a automovilistas que circulaban por la zona, generando una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

A su arribo, los socorristas valoraron a los involucrados, confirmando que, pese a la magnitud del percance, ninguno presentaba lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en los carriles de sur a norte del bulevar, los cuales permanecieron parcialmente obstruidos durante varios minutos.

Acciones de la autoridad

El conductor señalado como responsable fue asegurado y trasladado a la comandancia municipal, donde se definiría su situación legal y se buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

El incidente dejó como saldo tres vehículos con severas afectaciones, recordando que un segundo de distracción o una reacción tardía pueden desencadenar accidentes de consideración.