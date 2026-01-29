Monclova será sede del Gran Serial MTB Coahuila 2026: tres fechas confirmadas

Monclova albergará tres sedes del Gran Serial MTB Coahuila 2026, evento que espera reunir a más de mil personas entre competidores y sus familias, provenientes de Tamaulipas, Nuevo León y diversos municipios de Coahuila, lo que representará una importante derrama económica y promoción del turismo deportivo en la región.

El serial de ciclismo de montaña contará con tres fechas en la ciudad: el 12 de abril, organizada por el equipo Black Mambas en el Cerro de la Gloria; el 7 de junio, a cargo de Nuevo Mundo, en la pista de Las Higueras; y el 11 de octubre, cuando se celebrará la Gran Final del Serial, organizada por el equipo Rebels, en el Ecoparque Monclova.

Juan Manuel Cruz Ballesteros, representante del equipo Rebels RC, dio a conocer que la mañana de ayer se sostuvo una reunión con el alcalde Carlos Villarreal Pérez y el director de Deportes, Daniel Morales, para coordinar los eventos de ciclismo de montaña que se realizarán durante el presente año.

"Tuvimos una reunión con el alcalde y su equipo de trabajo referente a los eventos de ciclismo de montaña que vamos a realizar este año. Nosotros pertenecemos a un serial que consta de varias etapas en diferentes municipios del estado, y a Monclova le tocará realizar tres fechas", explicó.

Cruz Ballesteros agradeció el respaldo mostrado por las autoridades municipales, destacando el interés, apoyo y disponibilidad tanto del alcalde como del director de Deportes. "Hemos recibido bastante apoyo como nunca antes lo habíamos tenido, y eso lo expresamos con todos los organizadores", señaló.

Asimismo, adelantó que se espera una amplia participación de competidores y que próximamente se estarán anunciando las convocatorias oficiales, incluyendo competencias infantiles, con el objetivo de fomentar la participación de nuevos talentos.

Finalmente, resaltó que el alcalde ha subrayado la importancia del turismo deportivo como generador de derrama económica, y confirmó que la Gran Final del Serial se realizará en el Ecoparque el próximo 11 de octubre, evento para el cual se tienen preparadas diversas sorpresas.