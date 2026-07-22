No hay casos de ciclosporiasis en Coahuila: Faustino Aguilar Arocha alerta sobre prevención

Aunque en distintos puntos del país se ha alertado sobre casos de ciclosporiasis, conocida por provocar episodios de "diarrea explosiva", en Coahuila y particularmente en la región Centro no existe ningún caso confirmado de esta enfermedad, así lo informó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria. Faustino Aguilar Arocha, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener medidas de higiene, especialmente durante la temporada vacacional y de altas temperaturas, cuando el riesgo de enfermedades gastrointestinales aumenta.

Explicó que la enfermedad es causada por el parásito Cyclospora, que causa una infección que afecta principalmente el intestino delgado y grueso y que se caracteriza por diarreas intensas y frecuentes, además de malestar general. "Afortunadamente ahorita no tenemos ningún caso aquí registrado", indicó Aguilar Arocha, al precisar que la principal recomendación es extremar el cuidado con los alimentos, sobre todo cuando las personas viajan fuera de la región o del país.

La transmisión suele estar relacionada con consumo de vegetales contaminados, sobre todo lechugas, acelgas, cilantro, perejil y otras verduras de hoja verde, por lo que insistió en que deben lavarse y desinfectarse adecuadamente antes de su consumo. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria subrayó que el lavado frecuente de manos sigue siendo una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades gastrointestinales. En caso de no contar con agua y jabón, recomendó utilizar gel antibacterial y verificar que los establecimientos donde se consuman alimentos mantengan condiciones adecuadas de higiene.

Aguilar Arocha señaló que cualquier persona que presente diarrea persistente, vómito o signos de deshidratación debe acudir a una unidad médica para recibir atención oportuna y evitar complicaciones. Así mismo indicó que no toda enfermedad gastrointestinal corresponde a una infección por Cyclospora, ya que existen diversos agentes que pueden provocar diarrea, por lo que el diagnóstico requiere estudios específicos. Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud no tiene casos confirmados de ciclosporiasis en la región Centro, por lo que el llamado es a fortalecer las medidas preventivas sin generar alarma entre la población.