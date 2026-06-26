Cientos de fieles celebran a la Virgen Peregrina en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Cientos de fieles participaron en la celebración eucarística por la visita de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de San Juan a la Parroquia Sagrada Familia, donde el obispo de la Diócesis de Saltillo destacó que su presencia representa un mensaje de esperanza, fortaleza y cercanía para las familias de la Región Centro.

La imagen mariana permanece temporalmente en Monclova como parte de su recorrido anual y, al concluir su estancia, continuará su peregrinación hacia Piedras Negras.

Durante la celebración, los asistentes elevaron plegarias, agradecieron favores recibidos y encomendaron a sus familias ante la Virgen, en una tradición religiosa que cada año congrega a cientos de creyentes.

El obispo señaló que la visita de la Virgen Peregrina invita a los fieles a acercarse con confianza y sencillez para presentar sus necesidades, proyectos, preocupaciones y acciones de gracias. "Siempre la visita de la Virgen Peregrina nos llena de gozo, de esperanza y de ánimo. Es nuestra madre que viene a ver cómo estamos y que tengamos esa sencillez de corazón para decirle: ´Madre mía, aquí estoy, traigo estas situaciones, traigo esta acción de gracias, traigo esta esperanza, traigo este proyecto, traigo este apuro´", expresó.

Asimismo, recordó que, independientemente de la advocación con la que sea venerada, la Virgen María representa para los católicos una madre que acompaña, protege y ampara a los creyentes, conforme al encargo que Jesucristo le confió desde la cruz. "Es la Virgen María cumpliendo con ese encargo: ´Ahí está tu hijo´. Debemos verla como esa providencia de Jesús, de que en la Virgen Santísima también nosotros tenemos una madre que nos protege y está con nosotros", afirmó.

Al concluir la celebración, el prelado encomendó a los habitantes de la Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe al amparo de la Virgen de San Juan y pidió que su visita fortalezca la fe, la esperanza y la unidad de las familias de la Región Centro.