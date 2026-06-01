Esra Cavazos invita a cierre de campaña en Monclova

Monclova, Coah. - A unos días de la jornada electoral, la abanderada de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC a la Diputación Local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, hizo su propio recorrido como la Candidata novel que trazó el camino directo al Congreso de Coahuila. En las reuniones finales, los electores le expresaron su confianza en una propuesta basada en resultados, el trabajo y la participación social.

Durante encuentros realizados con vecinos de la colonia Ciudad Deportiva y el Fraccionamiento Aguilar, la candidata destacó que su campaña se ha caracterizado por el contacto directo con la ciudadanía, recorriendo más del 85 % del territorio que integra el Distrito 05. La candidata resaltó que jóvenes, mujeres, adultos mayores, profesionistas y representantes de distintos sectores de la sociedad se han sumado a su campaña propositiva que busca consolidar los avances alcanzados en materia de seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

Como maestra, madre de familia y profesionista, Esra Cavazos aseguró que una de las principales enseñanzas que le ha dejado esta campaña ha sido conocer las historias de mujeres emprendedoras que enfrentaron con determinación los desafíos económicos de los últimos años. Destacó que muchas de ellas lograron sacar adelante a sus familias mediante pequeños negocios, actividades productivas y proyectos de autoempleo, demostrando fortaleza y capacidad para transformar las dificultades en oportunidades.

Por ello, reafirmó su compromiso de impulsar programas de apoyo al emprendimiento, ampliar esquemas de financiamiento y respaldar iniciativas que fortalezcan la economía familiar.

La candidata invitó a simpatizantes, familias y ciudadanía en general a participar en su cierre de campaña, programado para este martes 2 de junio a las 6:00 de la tarde en el Campo Palmeras, ubicado sobre la calle 20 de colonia Emiliano Zapata en Monclova. El evento contará con la presencia de la también candidata Cristy Amezcua del Distrito 04, amenizando musicalmente Tropicalísimo Apache.