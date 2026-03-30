Protestan comerciantes por cierre de Parroquia Santiago Apóstol

En pleno inicio de Semana Santa, una decisión tomada en la Iglesia Santiago Apóstol generó inconformidad entre comerciantes, quienes señalaron que la medida contradice el llamado a la reflexión, la humildad y los valores que promueve la Iglesia Católica durante el Domingo de Ramos.

De acuerdo con los inconformes, por presuntas indicaciones del sacerdote Néstor Martínez, se ordenó cerrar con candado el portón del acceso principal del templo, ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en la Zona Centro. Esto obligó a los fieles a ingresar por una entrada alterna sobre la calle Miguel Hidalgo.

Los vendedores señalaron que la medida tuvo como propósito dirigir a los asistentes a adquirir los ramos únicamente con personas vinculadas a la iglesia, dejando fuera a comerciantes que durante años se han instalado en el acceso principal durante esta celebración. La decisión provocó molestia entre los vendedores ambulantes, quienes consideran que se trata de una acción injusta que afecta directamente su sustento.

María Valerio, una de las comerciantes afectadas, reprobó lo ocurrido y aseguró que el cierre fue intencional para desviar a los fieles. "Jesús no hubiera deseado que la avaricia estuviera por encima de la fe", expresó, al cuestionar la medida implementada en una de las celebraciones más significativas para los católicos.

La comerciante también acusó que el cierre del portón busca evitar que la ciudadanía note prácticas que, a su juicio, contradicen los principios religiosos. "Cristo nunca cobró por bautizarte y ahora la iglesia cobra por todo", manifestó.

Indicó que año con año los vendedores ambulantes se instalan en el exterior del templo para ofrecer ramos, pero esta es la primera ocasión que también la venta se concentra a personas ligadas a grupos internos a la iglesia, como las madres catequistas. Asimismo, denunció que existe una competencia desigual en los precios, ya que los comerciantes externos venden los ramos en alrededor de 50 pesos, mientras que al interior del templo se ofrecen en 35 pesos para atraer compradores.

Finalmente, los inconformes consideraron que esta acción afecta gravemente su economía, al tratarse de una de las fechas más importantes para sus ventas, y reiteraron su llamado a que se respete su derecho a trabajar en el espacio que tradicionalmente han ocupado durante el Domingo de Ramos.