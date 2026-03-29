Enfrentamientos entre menores en Villa de Palaú generan alarma

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Villa de Palaú, Coahuila.- Dos enfrentamientos entre menores de edad se registraron en las inmediaciones del salón de actos "La Covacha", luego de una fiesta particular que reunió a decenas de jóvenes de la comunidad. Los hechos, ocurridos durante la madrugada, generaron alarma entre vecinos y visitantes que presenciaron las agresiones.

Los incidentes fueron captados en video por testigos y posteriormente difundidos en redes sociales, donde se observa a varios adolescentes involucrados en riñas que incluyeron insultos, golpes de puño, patadas y hasta lanzamiento de piedras. Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando preocupación por la violencia entre los menores.

Los enfrentamientos se originaron por viejas rivalidades entre los jóvenes.

De acuerdo con testimonios, las confrontaciones se originaron por viejas rivalidades entre los jóvenes, lo que derivó en una serie de agresiones físicas y verbales que se prolongaron por varios minutos. La situación obligó a la intervención de algunos adultos presentes.

La intervención de adultos fue necesaria para controlar la situación.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades locales sobre lo sucedido y pidieron mayor vigilancia en eventos sociales, además de un llamado urgente a los padres de familia para que refuercen la supervisión y el diálogo con sus hijos. Señalaron que este tipo de hechos se han vuelto cada vez más frecuentes en la comunidad.

Vecinos piden mayor vigilancia en eventos sociales tras los incidentes.

La difusión de los videos ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar programas de prevención y atención a la juventud en Villa de Palaú, con el objetivo de frenar la violencia entre menores y promover espacios seguros de convivencia.