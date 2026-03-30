Monclova celebra el Domingo de Ramos con misa y procesión

Con la bendición de ramos y una procesión por calles de la Zona Centro, que culminó en la Iglesia Santiago Apóstol, decenas de fieles conmemoraron el Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa.

Las actividades comenzaron en la Iglesia La Ermita, donde el sacerdote Néstor Martínez dirigió un mensaje a los feligreses sobre el significado de esta celebración, recordando que este día conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, cuando fue recibido con palmas y ramos como símbolo de fe y esperanza.

Posteriormente, el presbítero roció con agua bendita los ramos elaborados con laurel, manzanilla y palma, que los asistentes llevaban consigo, dando paso al inicio de la procesión.

La celebración del Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa en Coahuila.

Encabezados por el sacerdote, familias completas, jóvenes y adultos mayores recorrieron las calles con los ramos en alto, acompañando imágenes de Jesús y de distintos santos, mientras entonaban cantos religiosos, en un ambiente de recogimiento y devoción.

El recorrido concluyó en la iglesia Santiago Apóstol, donde se celebró la misa solemne. Durante la homilía, se invitó a los fieles a vivir esta Semana Santa en un espíritu de reflexión, paz y cercanía con Dios, recordando la importancia de la fe en la vida cotidiana.

Néstor Martínez destacó la importancia de la fe en la vida cotidiana durante la misa.

El Domingo de Ramos abre así una de las semanas más significativas para la comunidad católica, que continúa con celebraciones como el Jueves Santo, el Viernes Santo y culmina con el Domingo de Resurrección, fecha que simboliza la victoria de la vida sobre la muerte.