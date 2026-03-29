Crisis en Monclova: Ultimátum al síndico de AHMSA por nueva subasta

El viernes 27 de marzo concluyó el plazo de 20 días hábiles otorgado tras declararse desierta la primera subasta de la siderúrgica. Mientras el síndico debe presentar una nueva propuesta, crece la presión social en una región donde más de 14 mil familias siguen pendientes de una resolución y este lunes permanece la expectativa sobre si se anunciará una nueva subasta o si, nuevamente, se solicitará una prórroga.

La incertidumbre en torno a AHMSA

A partir de este lunes, Monclova se mantiene en vilo ante el futuro inmediato de Altos Hornos de México, luego de que venciera el plazo concedido por la jueza encargada del concurso mercantil para que el síndico presentara una nueva propuesta de adjudicación, después de que la primera subasta fuera declarada desierta. La incertidumbre no sólo gira en torno a un procedimiento legal, sino al impacto social y económico que mantiene en zozobra a miles de familias que dependen directa e indirectamente de la reactivación de la acerera.

Reacciones de los trabajadores

La posibilidad de que se concrete una nueva subasta ha generado expectativa entre obreros, ex trabajadores, proveedores y comerciantes, aunque también crece el temor de que el proceso vuelva a prolongarse si el síndico decide pedir más tiempo. Para un amplio sector de la población, el desgaste ya rebasó lo jurídico y se ha convertido en una crisis humana que sigue golpeando a la Región Centro, donde la parálisis de AHMSA ha dejado desempleo, endeudamiento, cierre de negocios y una profunda tensión social.

En este contexto, trabajadores y ex obreros han endurecido su postura y advirtieron que ya no aceptarán más retrasos ni "payasadas" en torno al proceso de venta de la empresa. Han señalado públicamente que la exigencia es clara: que el caso se resuelva de una vez por todas y no se siga alargando con maniobras o prórrogas que únicamente profundizan la desesperación de quienes llevan más de un año enfrentando las consecuencias de la crisis. De no haber avances reales, amagaron con emprender medidas radicales y de mayor presión.

Advertencias sobre el ingreso a AHMSA

Entre las primeras advertencias lanzadas por los trabajadores se encuentra el rechazo total a permitir el ingreso a las instalaciones de AHMSA de representantes de Banca Afirme, Cargill o cualquier otra empresa interesada, a menos que presenten un documento oficial firmado por la jueza que acredite plenamente quiénes son, a qué van y bajo qué autorización ingresan. La postura, aseguran, obedece a la desconfianza acumulada y al hartazgo que existe entre la base obrera por la falta de claridad en torno a los movimientos que se realizan al interior de la siderúrgica.

Incluso, algunos grupos advirtieron que si detectan el ingreso de personas sin una autorización judicial debidamente acreditada, impedirán que abandonen las instalaciones hasta que se esclarezca su presencia, una amenaza que refleja el nivel de tensión que existe actualmente en torno a la acerera. La advertencia deja ver que cualquier nuevo episodio de opacidad o de decisiones tomadas al margen de los trabajadores podría escalar rápidamente y derivar en un conflicto mayor dentro de la planta.

Con el plazo ya vencido y la presión social creciendo, la resolución del caso AHMSA entra en una fase crítica. Lo que ocurra en las próximas horas podría marcar el rumbo de una empresa clave para la economía de Monclova, pero también el ánimo de una comunidad que exige certidumbre. Para miles de familias, el problema dejó de ser solamente financiero o mercantil: hoy se ha convertido en una lucha por recuperar estabilidad, dignidad y la esperanza de que, esta vez, la promesa de una solución no vuelva a quedarse en el aire.