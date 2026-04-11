Desaparece Citlaly Chávez en Monclova: Activan Protocolo Alba

MONCLOVA, COAHUILA.– La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Citlaly Monserrat Chávez Espinoza, de 19 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 7 de abril de 2026 en este municipio.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, la joven es de nacionalidad mexicana, de complexión delgada, mide aproximadamente 1.49 metros y pesa alrededor de 53 kilogramos. Tiene tez moreno claro, ojos negros y cabello lacio, largo y teñido de color rojo.

Detalles confirmados

Como señas particulares, presenta tatuajes en el brazo izquierdo: uno con la figura de una luna acompañada del nombre "Marisol" y otro con la palabra "Jesús". Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul roto, blusa blanca de cuello de tortuga y tenis color lila.

Las autoridades señalaron que la joven se encontraba en compañía de su hija al momento de su desaparición, por lo que se considera un caso prioritario dentro de los protocolos de búsqueda.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero. Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911, vía WhatsApp al 8445062447 o directamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se puso a disposición el correo electrónico [email protected] para recibir datos que contribuyan a la localización de Citlaly Monserrat Chávez Espinoza.

Las autoridades reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrarla.