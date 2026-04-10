Conagua reporta 3.2 mm de lluvia en Monclova tras tormenta

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó una acumulación de 3.2 milímetros de lluvia en Monclova tras la tormenta registrada el pasado jueves, la cual generó diversas atenciones por parte de corporaciones de auxilio en distintos sectores de la ciudad.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que fue un evento atípico, que sí provocó afectaciones en algunos puntos, donde fue necesario brindar apoyo a personas en vehículos varados y en viviendas. "El jueves estaba pronosticada lluvia por la tarde, se cumplió el pronóstico y fue lo que nos mantuvo ocupados durante la tarde-noche", señaló.

Asimismo, dio a conocer que para el fin de semana se mantiene la probabilidad de lluvias, con un 25 por ciento tanto para sábado como domingo, mientras que para el lunes se espera una disminución al 10 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, indicó que se prevén mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 33 grados, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Subsecretaría de Protección Civil con base en información de Conagua.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ante la posibilidad de lluvias durante los próximos días.