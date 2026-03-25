Aumentan casos de sarampión en Coahuila

Coahuila registra actualmente 10 casos confirmados de sarampión, uno de los cuales sería del municipio de Frontera, de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal. Sin embargo, a nivel local no ha sido confirmado.

El Secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, indicó que de acuerdo al último reporte epidemiológico a nivel federal, se registran 10 casos confirmados, un incremento de 2 casos en la última semana. A pesar de esto, continúa como uno de los estados con el menor número de contagios en el país.

De acuerdo a la información proporcionada, los contagios se concentran en los municipios de Saltillo y Torreón, en donde se reportaron los primeros contagios y se incluyeron Ramos Arizpe y Frontera.

En este último municipio, el director de Salud, Miguel Ángel Sánchez Leija, mencionó que hasta el momento no se les ha notificado sobre este caso, pero mantienen comunicación con la Jurisdicción Sanitaria. Señaló que tampoco han identificado pacientes con síntomas relacionados, lo que mantiene un escenario estable. Sin embargo, continúan las acciones preventivas, principalmente con brigadas de vacunación dirigidas a menores de edad.

Autoridades de la Secretaría de Salud señalan que con el inicio del periodo vacacional, el número de contagios podría incrementarse, por la movilidad que se registra con el estado de Nuevo León y Durango, en los que se registra un mayor número de contagios de esta enfermedad.

Debido a esto, la Secretaría de Salud reforzará las medidas preventivas con la instalación de módulos de vacunación en las centrales de autobuses, así como se pide a la población que se aplique la vacuna antes de salir de la ciudad.