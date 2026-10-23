Claudia Sheinbaum presenta Consejo Asesor para transformar el sector salud

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, un grupo de especialistas abocado a modernizar los procesos del Instituto Mexicano del Seguro Social para resolver las fallas en el abasto de insumos médicos.

Durante la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria reconoció la existencia de retrasos en la cadena de distribución del sistema de salud pública. Explicó que las deficiencias no se concentran únicamente en la adquisición de fármacos, sino en los trayectos logísticos que van desde los almacenes hasta las farmacias hospitalarias.

El Consejo Asesor se enfocará en modernizar el IMSS

El proyecto, coordinado por la Secretaría de Salud y la Agencia de Transformación Digital, busca implementar un modelo automatizado para rastrear la distribución anual de tres mil millones de piezas de insumos. La estrategia priorizará al Instituto Mexicano del Seguro Social e IMSS-Bienestar, contemplando su posterior expansión hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos.

Plazo para presentar avances en la transformación digital

Las autoridades federales fijaron un plazo de un mes para la presentación de los primeros avances del plan de trabajo, con la meta de iniciar la operación del nuevo esquema digital a partir de enero de 2027. La medida busca atender las exigencias del personal médico y garantizar la entrega oportuna de tratamientos a los derechohabientes.