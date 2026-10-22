Carlos Villarreal reconoce a médicos en Monclova por su labor

En el marco del Día del Médico, que se celebra cada 23 de octubre en México, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un festejo en reconocimiento al personal médico que brinda sus servicios en el Hospital DIF Monclova y en las distintas áreas de la administración municipal, destacando su compromiso, vocación y dedicación al servicio de las familias monclovenses.

La noble labor del personal médico es fundamental para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, se trabaja para fortalecer los servicios de salud y brindar mejores herramientas y condiciones para el desempeño de sus funciones, en equipo, coordinación y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante el encuentro, el alcalde convivió con los médicos en un espacio de reconocimiento y agradecimiento por la entrega y el profesionalismo con los que realizan diariamente su labor.

"Reconocemos y agradecemos profundamente la vocación y el compromiso de nuestros médicos, quienes todos los días dedican su conocimiento y esfuerzo a cuidar la salud de las familias de Monclova. Seguiremos trabajando en equipo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer los servicios de salud y brindarles mejores herramientas para desempeñar su importante labor", señaló el alcalde.

En el evento estuvieron presentes Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Maximiliano Elguezabal, regidor de Salud; María Eugenia Linaje, directora del DIF Monclova; y Armando Galván, director del Hospital DIF Monclova.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones en equipo con el gobierno del estado y los tres órdenes de gobierno para fortalecer la atención médica y contribuir a la salud de las familias monclovenses.