Miguel Ángel Reyna exige centro de empoderamiento para mujeres en Monclova

Monclova requiere con urgencia la instalación de un Centro de Empoderamiento para las Mujeres con capacidad de atención adecuada, debido a que la violencia familiar se ha convertido en el "pan de cada día" en la región, advirtió el abogado Miguel Ángel Reyna Adams.

El especialista en derecho señaló que actualmente el municipio solo cuenta con módulos pequeños e insuficientes para atender la demanda de ayuda. Esta situación obliga a las víctimas a trasladarse hasta el municipio vecino de Frontera para recibir atención integral, dejando desprotegidas a cientos de familias de Monclova.

"¿Por qué no tenemos aquí en Monclova un empoderamiento? Allá tienen dos localitos para todo Monclova; no, necesitamos uno grande como el que tiene Frontera, necesitamos más personal", enfatizó el abogado.

Reyna Adams urgió al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento local a coordinar esfuerzos e inversiones para contar con instalaciones amplias dotadas de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. Detalló que el personal adscrito a los juzgados familiares y civiles resulta insuficiente ante la saturación de audiencias por violencia intrafamiliar que se registran diariamente.

Asimismo, alertó que la omisión de medidas preventivas efectivas favorece el incremento de tragedias desgarradoras como feminicidios, tentativas de feminicidio y suicidios que enlutan a la comunidad y dejan en el desamparo a los hijos.

Finalmente, el litigante exhortó a las autoridades a no limitarse a castigar los delitos con penas de prisión, sino a diagnosticar oportunamente la salud mental de los agresores e informar ampliamente a la población sobre los centros de apoyo gratuitos disponibles.