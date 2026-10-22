Annabelle Larouche visita Monclova para fortalecer vínculos económicos

La visita de la cónsul general de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche, a Monclova abrió una oportunidad para fortalecer los vínculos económicos y explorar nuevas posibilidades de inversión en la región Centro-Desierto, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Durante su estancia, la diplomática recorrió instituciones educativas y empresas para conocer las capacidades productivas de la región, así como los proyectos de formación y desarrollo que se impulsan en la ciudad.

El alcalde señaló que, en las últimas semanas, Monclova ha recibido visitas de representantes consulares de Estados Unidos y Canadá, lo que consideró una señal de interés por identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Explicó que las visitas presenciales permiten a los representantes extranjeros conocer directamente las condiciones de la ciudad, más allá de la información que se presenta sobre sus parques industriales y ventajas competitivas.

Como parte del recorrido, Larouche conoció una empresa con capital canadiense y otras compañías que exportan a ese país o mantienen contratos de proveeduría con empresas canadienses. También conoció los esfuerzos del sector educativo, entre ellos el trabajo que se desarrolla en materia de semiconductores con el Tecnológico de Monclova.

Villarreal Pérez consideró que estos encuentros permiten mostrar las bases productivas, educativas e industriales de la región y, a partir de ello, establecer rutas de colaboración que contribuyan al desarrollo económico. Añadió que la estrategia se desarrolla de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada y dependencias relacionadas con educación, desarrollo económico y trabajo.

El alcalde sostuvo que la relación comercial entre México y Canadá también depende de los acuerdos que alcancen los gobiernos federales, incluido el Tratado de Libre Comercio, para generar condiciones que permitan ampliar el intercambio y mantener el crecimiento entre ambos países.