Trabajadores de CONALEP y CECyTEC protestan: piden a Claudia Sheinbaum atención

Trabajadores de los planteles de CONALEP y CECyTEC de la región centro se sumaron a una jornada de protesta con la colocación de lonas en sus instalaciones, mediante las cuales exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender sus demandas laborales.

En los mensajes colocados en los planteles, los trabajadores solicitaron que se aplique a la brevedad el pago de los 300 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados para abatir el rezago histórico de los trabajadores de la educación media superior descentralizada.

Otra de las principales exigencias es la aplicación inmediata y retroactiva del incremento salarial del 9 por ciento correspondiente al mes de junio, como ya ocurrió con trabajadores de la DGETI. Los manifestantes señalaron que buscan que las autoridades federales atiendan sus demandas y pongan fin a lo que consideran una discriminación hacia los trabajadores de la educación media superior descentralizada.

Las lonas fueron colocadas en los accesos de los planteles como parte de las acciones de protesta emprendidas por organizaciones sindicales que integran el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS).

Entre los subsistemas involucrados se encuentran CECyTE, CONALEP, TBC, ICAT, PPEG y CSEIIO, cuyos trabajadores demandan una respuesta de las autoridades federales.