Industria metalmecánica de Monclova enfrenta falta de mano de obra especializada

La falta de mano de obra especializada se convirtió en uno de los principales obstáculos para la industria metalmecánica de la región Centro, donde actualmente se requieren alrededor de 70 paileros que no han podido ser contratados.

Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova, informó que desde el primer semestre del año han concretado alrededor de 200 y 300 contrataciones en la industria metalmecánica de la región; sin embargo, el nivel de empleo se mantiene sin cambios respecto al cierre de 2025.

Mencionó que actualmente se tienen dificultades para cubrir la demanda de mano de obra especializada que tienen las empresas, sobre todo en áreas como soldadura, pailería, pintura y blasteado.

Explicó que parte de los trabajadores capacitados abandonó la región y actualmente se encuentra en otras regiones como San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Estados Unidos, incluido Laredo.

Mata López señaló que las compañías también elevan sus requisitos de contratación, al solicitar certificaciones específicas para soldadores y pintores. A la par, los trabajadores están siendo más selectivos al momento de buscar empleo, en donde eligen las empresas por salario y condiciones de trabajo.

"La CTM mantiene una bolsa de trabajo permanente, pero una de las primeras preguntas de los aspirantes es qué empresa ofrece la vacante, y algunos optan por no acudir".

El dirigente sindical mencionó el caso de una empresa que incrementó de manera importante su contratación y que tiene producción destinada a los mercados de Canadá y Estados Unidos. La compañía, agregó, renta naves adicionales a las que ya tiene instaladas, pero enfrenta dificultades para encontrar paileros.

La escasez de mano de obra especializada representa un cambio drástico para una región que anteriormente era reconocida por contar con una amplia disponibilidad de paileros y que ahora enfrenta dificultades.